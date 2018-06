FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.085 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.043 EUR

1CY XFRA KYG2162W1024 CHINA YONG.AUTOM.S.HD-,01 0.037 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.205 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.162 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.299 EUR

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. 0.050 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.051 EUR

ABS2 XFRA AT0000609607 PORR AG 1.100 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.079 EUR

2U2 XFRA AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 2.000 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.154 EUR