FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.059 EUR
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