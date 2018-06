Italien eifert dieser Tage ausgerechnet dem Krisenstaat Griechenland nach. Das ist jedoch kein Grund, mit dem Finger zu zeigen: Deutschland darf sich nicht zurücklehnen, sondern muss sich seiner Verantwortung stellen.

Italien macht sich zum neuen Griechenland: eine Regierung, die auf Abgrenzung durch Show setzt und mit ihrer Rhetorik möglichst viele Partner, die sie eigentlich benötigt, vor den Kopf stößt, wenn nicht völlig vergrätzt. Analog zur Griechenland-Krise tauchen dann auch solche Postings in den sozialen Medien auf, die Angela Merkel als einen Wiedergänger Hitlers entstellen. Das eigentliche Ziel Deutschlands, so meinen es diese Stimmen im Netz, sei es, ganz Europa zu unterwerfen, wie es einst die Nazis getan haben.

Seit den neunziger Jahren bereise ich Italien: Mein erster Besuch mit der katholischen Jugend war 1994. Im akademischen Jahr 1998-1999 habe ich an der Päpstlichen Universität Gregoriana studiert und später, im Jahr 2003, bei Radio Vatikan hospitiert. Mit Ausnahme des Jahres 2000, wo sich Millionen von Pilgern über die Ewige Stadt hermachten und man allerorts befürchtete, die Stadt würde in Chaos versinken, was aber nicht geschah, ist es für Italien seitdem stets bergab gegangen. Dabei war es egal, wer das Land regierte. Zum Vergleich: Über denselben Zeitraum, von 1999 an, habe ich Spanien regelmäßig besucht. Hier bietet sich ein ganz anderes Bild: Das Land hat sich von Mal zu Mal gewandelt, modernisiert. Es hat, anders als Italien, eine stabile Demokratie, und ist, ebenfalls anders als Italien, einigermaßen aus der Schulden- und Eurokrise herausgekommen. Warum nimmt sich Italien ein Beispiel an Griechenland und nicht an Spanien?

Staatspräsident Sergio Matarella hat das wohl und deshalb genau das Richtige getan, als er zum Wohl des Landes den italienischen Varoufakis-Wiedergänger Paolo Savona als Wirtschafts- und Finanzminister ...

