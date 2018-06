FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter kaum vom Fleck kommen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn nahezu unverändert auf 12 767 Punkte. Der Dax pendelt aktuell auf Richtungssuche um seine 200-Tage-Linie bei 12 737 Punkten. Sie läuft aktuell seitwärts und zeugt - trotz teils heftiger Schwankungen - von einem grundsätzlich trendlosen Markt.

USA: - AUFWÄRTS - Der Start in die neue Börsenwoche an der Wall Street ist geglückt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,72 Prozent auf 24 813,69 Punkte. Aktien des Schwergewichts Apple kletterten sogar auf ein Rekordhoch. Die US-Investmentbank JPMorgan schätzte die Unternehmens- und Kursgewinne in den USA in diesem Jahr optimistischer ein als noch zuvor.

ASIEN: - GEMISCHT - Trotz positiver Vorgaben aus den USA tendieren die wichtigen Märkte in Asien wenig verändert. Der japanische Nikkei 225 liegt zur Stunde 0,16 Prozent im Plus, der chinesische CSI 300 gewinnt 0,44 Prozent, und Hongkongs Hang Seng ist kaum verändert.

DAX 12.770,75 0,37%

XDAX 12.785,10 0,30%

EuroSTOXX 50 3.469,57 0,46%

Stoxx50 3.091,26 0,19%

DJIA 24.813,69 0,72%

S&P 500 2.746,87 0,45%

NASDAQ 100 7.143,57 0,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,78 -0,33%

Bund-Future Settlement 160,89 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1685 -0,12%

USD/Yen 109,93 0,11%

Euro/Yen 128,46 0,01%

ROHÖL:

Brent 75,39 +0,1 USD

WTI 65,03 +0,28 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0050 2018-06-05/07:36