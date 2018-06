Der Dow Jones gewann am Montag 0,72% auf 24813,69 Punkte. Year-to-date liegt der Dow Jones nun 0,38% im Plus. Es gab bisher 59 Gewinntage und 47 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 6,77%, vom Low ist man 5,44% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Montag mit 0,1%, der schwächste ist der Dienstag mit -0,12%. Das ist der 31. beste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Tagesgewinner war am Montag Wal-Mart mit 2,93% auf 85,42 (99% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,59%) vor Merck Co. mit 2,41% auf 62,02 (179% Vol.; 1W 4,96%) und Home Depot mit 2,14% auf 191,36 (86% Vol.; 1W 2,41%). Die Tagesverlierer: General Electric mit -2,77% auf 13,71 (95% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,29%), Chevron mit -1,28% auf 122,26 (85% Vol.;...

