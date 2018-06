CONSUS Real Estate AG: Q1 2018 Finanzzahlen und weiterer Kaufpreiszufluss bestätigen operative Profitabilität und Momentum bei der Entschuldung DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis CONSUS Real Estate AG: Q1 2018 Finanzzahlen und weiterer Kaufpreiszufluss bestätigen operative Profitabilität und Momentum bei der Entschuldung 05.06.2018 / 07:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Veröffentlichung der Finanzzahlen für das erste Quartal 2018 erfolgt nach dem neuen Standard IFRS 15, der das operative Ergebnis und den Cashflow für das Entwicklungsgeschäft genauer widerspiegelt - In Q1 2018 sind Umsätze im Entwicklungssegment von 76 Mio. EUR und ein konsolidiertes EBIT von ca. 32 Mio. EUR erwirtschaftet worden und bestätigen die starke operative Dynamik - Weitere bis dato erhaltene VauVau-Kaufpreiszahlungen mit momentanem Gesamtstand in Höhe von 201 Mio. Euro - Die konsolidierten Gesamtverbindlichkeiten der Consus-Gruppe reduzierten sich deutlich von 1.590 Mio. Euro zum Jahresende 2017 auf 1.433 Mio. Euro in Q1 2018. Proforma dem Verkauf der Gewerbeimmobilien ging die Nettoverschuldung um ca. 198 Mio. Euro zurück Berlin, 05. Juni 2018 - Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat ihre konsolidierten IFRS-Finanzzahlen für Q1 2018 veröffentlicht. Die Finanzzahlen für das erste Quartal 2018 werden auf freiwilliger Basis veröffentlicht und von Wirtschaftsprüfern bestätigt und dienen der gesteigerten Transparenz der Finanzdaten von CONSUS. Sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung als auch die Bilanz sind vollständig repräsentativ und enthalten wichtige Finanzkennzahlen für die Entwicklung gemäß der neuen "Percentage of Completion" Methode nach IFRS 15. Ausgewiesene Q1 und mittelfristige EBIT Zahlen sind vor PPA (Purchase Price Accounting). Die Consus erzielte in den ersten drei Monaten 2018 einen Umsatz von 88,3 Mio. Euro (davon 75,7 Mio. Euro aus dem Entwicklungssegment) und ein EBIT ca. 32,1 Mio. Euro. Dies bestätigt die starke zugrunde liegende Dynamik des operativen Ergebnisses. Die bereinigte EBIT-Marge von 36.3% beinhaltet einen positiven Effekt aus aktivierten Zinsen und einmalige Kosten Die konsolidierten Gesamtverbindlichkeiten der Consus Gruppe pro forma des Verkaufs der 8 Gewerbeimmobilien sind von 1.590 Mio. Euro zum Jahresende 2017 auf 1.433 Mio. Euro deutlich zurückgegangen. Daraus resultiert eine Reduzierung der Nettoverschuldung von ca. 198 Mio. Euro in den ersten drei Monaten von 2018. Der Gesamtwert ("GAV") der Gewerbeimmobilien von CONSUS betrug 534 Euro Mio. zum 31. März 2018 und beläuft sich pro forma des Verkaufs von 8 Gewerbeimmobilien auf 386 Mio. Euro. Das konsolidierte Konzerneigenkapital einschließlich der Minderheiten in der CONSUS-Gruppe belief sich zum 31. März 2018 auf 790 Mio. Euro. Zum 31. März 2018 besaß Consus über die Konzerntochter CG Gruppe im Kerngeschäftsbereich "Entwicklung und Produktion von Geschoß-Mietwohnungsbau" 49 Entwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 5,3 Mrd. Euro und einer Gesamtverkaufsfläche von 1,34 Mio. Quadratmetern. Die Aufteilung des GDV in die verschiedenen Projektphasen ist gegenüber den veröffentlichten Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017 unverändert. Bis zum 31. Mai 2018 sind Kaufpreiszahlungen in Höhe von 201 Mio. Euro aus dem bereits platzierten 680 Mio. Euro Forward-Verkauf des VauVau (Vertical Village) im Dezember 2017 eingegangen, damit sind rund 30% des Gesamtverkaufspreises innerhalb der ersten 6 Monate durch das integrierte Forward-Sales-Modell von CONSUS und CG Gruppe geflossen. Dieses Momentum bestätigt die starke Cash Flow Charakteristik des integrierten Forward Sales Business Model der CONSUS und CG Gruppe. Das aktuelle Forward-Sale Orderbuch beträgt weiterhin 1,4 Mrd. Euro, wobei für die nächsten Monate signifikante Forward-Sales -Verkaufsverträge erwartet werden. CONSUS bekräftigt, dass das Unternehmen mit dem Gesamtentwicklungsvolumen mittelfristig ein EBIT von rd. 300 Mio. Euro mit einer realisierten EBIT-Marge von 20% erreichen möchte. Die angestrebte Kapitalrendite (Return on Capital Employed, ROCE) für das Entwicklungssegment soll rund 30% betragen. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 sind als Teil der Finanzpräsentation enthalten und stehen unter: https://www.consus.ag/DE zur Verfügung. CONSUS bekräftigt, dass das Unternehmen mit dem Gesamtentwicklungsvolumen mittelfristig ein EBIT von rd. 300 Mio. Euro mit einer realisierten EBIT-Marge von 20% erreichen möchte. Die angestrebte Kapitalrendite (Return on Capital Employed, ROCE) für das Entwicklungssegment soll rund 30% betragen. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 sind als Teil der Finanzpräsentation enthalten und stehen unter: https://www.consus.ag/DE zur Verfügung.

Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstrasse 16, D-10179 Berlin +49 (0)30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, CEO a.steyer@consus.ag Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist mit dem Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt. 05.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692275 05.06.2018

ISIN DE000A2DA414

