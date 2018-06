Plattform für 99 Prozent PFC-Effizienz bei Batterieladegeräten sowie Katalog-PC-, Server- und Gaming-Netzteilen

Transphorm Inc.- der Marktführer im Design und in der Herstellung hochzuverlässiger und der ersten Galliumnitrid (GaN)-Halbleiter nach JEDEC- und AEC-Q101 gab heute bekannt, dass Seasonic Electronics Co. Transphorms Hochspannungs-GaN FETs in seiner neuen 1.600 W brückenlosen Totempfahl-PFC-Plattform (power factor correction) verwendet, und zwar in der 1600T. Die 1600T ist die bisher leistungsstärkste PFC-Plattform des Netzteilherstellers mit einem Wirkungsgrad von über 99 Prozent. Insbesondere bietet die Einführung von GaN eine Steigerung des Wirkungsgrades um zwei Prozent und eine Steigerung der Leistungsdichte um 20 Prozent gegenüber der bisherigen Silizium-basierten Plattform von Seasonic.

Die 1600T-Plattform wird skaliert und in verschiedenen Katalogprodukten eingesetzt, die auf die Märkte für Ladegeräte (E-Scooter, Industrieanwendungen usw.), Gaming, Server- und PC-Stromversorgung ausgerichtet sind.

"Bei der Erforschung von Halbleitertechnologien, die es uns ermöglichen würden, weltweit führende Wirkungsgrade zu erreichen, hat sich Galliumnitrid als attraktive Alternative zu Silizium herausgestellt", so Paul Lin, Director of Research and Development, Seasonic. "Wir wussten, dass die brückenlose Totempfahl-PFC die Topologie war, die wir in unserer ersten Hochspannungs-GaN-Energieplattform verwenden würden. Wir brauchten also leistungsstarke Halbleiter, die in der Lage waren, diese Topologie erfolgreich zu nutzen. Außerdem wollten wir eine GaN-Lösung, die durch unsere Standardgarantie abgesichert werden kann. Wir haben uns letztendlich für die FETs von Transphorm innerhalb der 1600T entschieden, da wir diese Anforderungen aufgrund ihrer bewährten Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen konnten."

Konstruieren mit Vertrauen: Qualität und Zuverlässigkeit von Transphorm

Die 1600T-Plattform verwendet Transphorms Gerät TP65H035WS, einen 650 V GaN FET mit einem R DS(on) von 35 mO in einem Standard-TO-247-Gehäuse. Der Transistor erreicht einen höheren Wirkungsgrad in hart- und weichgeschalteten Schaltungen und bietet den Ingenieuren von Energiesystemen Optionen bei der Entwicklung von Produkten. Der TP65H035WS wird mit häufig verwendeten Gate-Treibern gekoppelt, um das Design zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren.

Transphorm setzt bei der Entwicklung seiner GaN-Plattformen und FETs auf Qualität und Zuverlässigkeit. Ein Ergebnis dieser Priorisierung ist eine erhöhte Sicherheit für Konstrukteure; Transphorm GaN bietet im Vergleich zu anderen verfügbaren GaN-FETs in der Regel eine größere Kopffreiheit und Störsicherheit. Die typische Gateschwelle des TP65H035WS ist 4 V bei einer maximalen Gatespannung von ±20 V.

Über die Technologie hinaus bietet Transphorm einen umfassenden Anwendungssupport und praktisches Training, da GaN in Hochspannungsanwendungen relativ neu ist. Seasonic setzte die Experten des Halbleiterunternehmens ein, um das Design selbst zu stärken und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Zum Beispiel half Seasonics Team beim Einsatz eines einfachen, kostengünstigen digitalen Signalprozessors (DSP) zur Steuerung der PFC. Transphorm half auch bei der Auswahl der Komponenten und dem Systemlayout der Plattform, um eine optimale GaN-Leistung zu gewährleisten. Letztendlich wirkte sich die gemeinsame Entwicklung direkt auf die Fähigkeit von Seasonic aus, die thermische Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Leistungsabgabe zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine Hochspannungs-GaN-Plattform, die in der Lage ist, die Vision von Seasonic umzusetzen.

Über Seasonic Electronics

Seasonic ist ein wirklich globales Unternehmen. Mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, exportieren wir unsere Produkte von unserer Fabrik in China zu unseren Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und anderen Teilen der Welt. Als Innovationsführer ist es das Hauptaugenmerk unseres Unternehmens, allen unseren Kunden die neueste Technologie zum bestmöglichen Preis anzubieten, die innovative Funktionen in Kombination mit marktführender Leistung und absoluter Zuverlässigkeit benötigen. Der starke Wettbewerb in der IT-Branche stellt uns vor ständige Herausforderungen, die unsere Entschlossenheit stärken, die Besten zu werden und zu bleiben. Heute steht der Name Seasonic für hohe Leistung, Exzellenz und Zuverlässigkeit. Unser Design- und Konstruktionsteam entwickelt mit Leidenschaft neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und sich mit den neuesten Markttrends verbinden.

Über Transphorm

Transphorm (transphormusa.com) konstruiert, fertigt und verkauft GaN-Halbleiter mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Stromwandlungsanwendungen mit Hochspannung. Mit einem der größten Power-GaN-IP-Portfolios (über 1.000 erteilte Patente und anhängige Patente weltweit) ist Transphorm das einzige Unternehmen der Branche, das JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierte GaN-FETs produziert. Dies beruht auf dem vertikal integrierten Geschäftsansatz, der Innovationen in jeder Phase der Entwicklung zulässt: Design und Herstellung von Materialien und Geräten, Fertigung, Verpackung, Referenzschaltungs-Designs und Anwendungsunterstützung.

