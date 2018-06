Irgendwie verwunderlich: Rund um Deutschland und Europa poppt eine Krise nach der anderen hoch, die US-Regierung macht Politik mit der Abrissbirne - und doch bleibt der seit einer gefühlten Ewigkeit vielfach vorhergesagte große Crash aus. Ist das noch vernünftig? Bei genauerer Betrachtung der Faktenlage vielleicht schon. Was dahinterstecken könnte Es gibt derzeit so viele Krisenherde und besorgniserregende Entwicklungen, dass ich dich hier nicht mit einer langen Liste langweilen will. Wir werden ja täglich aus allen Richtungen damit bombardiert. Mit jeder neuen Negativmeldung geistern Meinungen durch die Presse, dass Anleger jetzt nervös würden, dass der Bullenmarkt zu Ende sei und der große ...

