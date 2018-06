Die Automobilindustrie steht vor einem enormen Wandel. E-Mobilität ist bereits seit Jahren ein Thema, doch egal, was ein Fahrzeug künftig antreiben wird: Autonom fahrende und vernetzte Autos sind neben dem Ende des Verbrennungsmotors vermutlich die größte Herausforderung seit Bestehen der Automobilbranche. Denn auch wenn bereits ein hoher Anteil an Software und Rechenleistung in den Fahrzeugen von heute steckt, ist noch eine weitaus größere Menge an Technologie notwendig, um das autonome Fahren sicher zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz arbeiten Fahrzeughersteller daran, zumindest ein gewisses Maß an autonomem Fahren bereits bis 2020 zu realisieren. BMW will etwa bis zum Jahr 2021 das erste autonome Fahrzeug, den I-Next, auf den Markt bringen. Die Mehrheit der OEMs ist sich jedoch einig, dass autonomes Fahren in einer Reihe von Entwicklungsschritten vor sich geht - und dass das Fahrzeug nicht autark, sondern in eine vernetzte Umgebung eingebettet sein wird.

Um eine solche vernetzte Umwelt zu entwickeln, müssen Unternehmen aus verschiedenen Segmenten zusammenarbeiten. Dazu gehören beispielsweise elektronische Bezahlservices für Mautstellen, hochgenaue Sensortechnologien, Speicher- und Analyse-Software, um die vom Auto generierten Daten zu verarbeiten, Technologien für 3D-Kartenmaterial, Lidar und Radar sowie Fahrerassistenz-, Navigations- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...