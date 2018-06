Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die DAX-Indizes der zweiten und dritten Reihe stehen im Juni vor den bisher umfangreichsten außerordentlichen Anpassungen. Das ist deshalb ungewöhnlich, weil sie im Juni nur nach den strengen "Fast-Entry"- und "Fast-Exit"-Regeln überprüft werden, aus denen sich üblicherweise nur geringer Anpassungsbedarf ergibt. Doch dieses Mal drängen gleich relative viele Titel in den MDAX, den TecDAX und den SDAX. Die Börse entscheidet am Dienstagabend über die Veränderungen. Für den außerordentlichen Aufstieg in den MDAX qualifiziert haben sich wahrscheinlich sogar drei Titel. Es sind der Logistiker Delivery Hero, die Online-Plattform-Holding Scout24 und Puma. Verlassen muss den MDAX voraussichtlich die Stada-Aktien, die danach keinem Index mehr angehören werden, weil der Generikahersteller die Mitgliedschaft im regulierten Prime-Börsensegment gekündigt hat. Daneben steigt Alstria Office vermutlich in den SDAX ab. Der dritte Entnahmekandidat dürfte zwischen dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen Krones, der Aktie des einstigen Metro-Bereichs Ceconomy und dem Gabelstaplerhersteller Jungheinrich ausgemacht werden. Neben den möglichen zwei in den SDAX wechselnden MDAX-Absteigern drängen Aumann und DWS Group in den SDAX. Den durch den Wechsel von Aumann im TecDAX frei werdenden Platz wird voraussichtlich Healthineers einnehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Nordex SE, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Baywa AG, HV

11:00 DE/Jenoptik AG, HV

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Scherzer & Co. 0,10 EUR Orange 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 57,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,1 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 53,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 54,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 55,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,8 zuvor: 52,8 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 56,8 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR, davon: 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit April 2045 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.744,00 -0,05 Nikkei-225 22.503,92 0,12 Schanghai-Comp. 3.100,24 0,29 DAX 12.770,75 0,37 DAX-Future 12.780,00 0,30 XDAX 12.785,10 0,30 MDAX 26.641,13 0,43 TecDAX 2.815,48 0,73 EuroStoxx50 3.469,57 0,46 Stoxx50 3.091,26 0,19 Dow-Jones 24.813,69 0,72 S&P-500-Index 2.746,87 0,45 Nasdaq-Comp. 7.606,46 0,69 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,78 -54

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,42 0,42 -0,01 USA 2 Jahre 2,51 2,52 0,62 USA 10 Jahre 2,94 2,94 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem erneuten Angriff auf die 12.800er-Marke im DAX rechnen Händler am Dienstag. Die US-Vorgaben seien exzellent, heißt es. An der Technologiebörse Nasdaq wurde ein neues Allzeithoch erzielt. Gesucht waren dort aber auch Aktien aus den eher defensiven Nahrungs- und Einzelhandelssektoren sowie konjunktursensitive Autowerte. Auch in Europa könne es daher auf ganzer Breite nach oben gehen, heißt es. Der DAX werde allerdings behindert von dem heftigen Widerstandsbereich. Unter Druck werden wegen des andauernden Ölpreisrückgangs Aktien aus der Ölbranche gesehen. Konjunkturseitig steht Italien im Blick mit der Bekanntgabe des Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Hier wird darauf geblickt, ob sich die politischen Turbulenzen bremsend auf die Wirtschaft auswirken.

Rückblick: Etwas fester - Die politische Entspannung in Italien und Spanien sowie der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stützten. Die Stimmung war allerdings fragil. Übergeordnet belastend wirkten die schwelenden Handelskonflikte der USA - mit China und der EU. In Madrid ging es um 1,2 Prozent besonders kräftig nach oben, weil der dortige Regierungswechsel mittlerweile positiv von den Finanzmarktakteuren gesehen wird. Die schwer gebeutelten Air France-KLM hoben um 5,5 Prozent ab, weil die Hotelgruppe Accor den Einstieg prüft. Accor knickten darauf um 7 Prozent. Kepler Cheuvreux kritisierte, dabei handele es sich nicht um einen rationalen Schritt. Strategisch passe die Beteiligung nicht und Reiseveranstalter hätten derzeit eher Probleme, im Flugverkehr überhaupt Gewinne zu generieren. IAG stiegen derweil um 2,7 Prozent und Lufthansa um 2,1 Prozent, getrieben von den zuletzt gesunkenen Ölpreisen. Übernahmespekulation trieb phasenweise die Kurse in der Bankenbranche. Händler verwiesen auf einen Bericht der Financial Times, wonach sich Unicredit und Societe Generale mit der Möglichkeit einer Fusion beschäftigen. Die Franzosen dementierten die Fusionsgespräche aber. Unicredit schlossen nach anfänglich hohen Aufschlägen 0,8 Prozent im Minus, Societe Generale gewannen 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bayer gaben um 0,6 Prozent nach, nachdem das Unternehmen die bereits erwartete Kapitalerhöhung zur restlichen Finanzierung des Kaufs von Monsanto eingeleitet hat. "Die Kapitalerhöhung ist wie erwartet klein", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die rund 6 Milliarden Euro Volumen und das nur kleine Kursminus. Merck gaben um 3,7 Prozent nach - hier war von Gewinnmitnahmen die Rede. Aktien aus der Solarbranche folgten negativen Vorlagen aus China. China will die Einspeisevergütungen für Solarstrom weiter zurückfahren. SMA Solar fielen um 7 und Wacker Chemie um 7,5 Prozent. Siltronic stiegen dagegen um 0,8 Prozent. Bei Siemens Healthineers ging es um 1,8 Prozent nach oben. Siemens hatte mitgeteilt, auch nach Ablauf der Haltefrist seinen Anteil von 85 Prozent an der Tochter behalten zu wollen. Grammer verloren 3 Prozent auf 64,80 Euro. Die Hoffnung einiger Anleger, dass die Familie Hastor und die Cascade Investment Group den Übernahmepreis auf 100 Euro in die Höhe treiben, dürfte sich als illusorisch erweisen, so ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Kursbewegungen bei Einzelwerten gab es laut einem Händler von Lang & Schwarz nicht.

USA / WALL STREET

Fester - Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stützte weiter. Die Daten drängten die Sorgen rund um die US-Handelskonflikte etwas in den in Hintergrund, auch wenn diese weiter schwelten, hieß es. Am dynamischsten zeigten sich einmal mehr Technologiewerte, der Nasdaq-Composite stieg auf ein Rekordhoch. Konjunkturoptimismus sorge dafür, dass die Anleger Aktien schnell wachsender Unternehmen präferierten, hieß es dazu. Microsoft legten um 0,9 Prozent zu und markierten im Verlauf ein Jahreshoch. Der Konzern hatte die Übernahme der Software-Entwicklerplattform GitHub für 7,5 Milliarden Dollar angekündigt. Amazon (plus 1,4 Prozent) und Apple (plus 0,8 Prozent) markierten ebenfalls Jahreshochs. Bei Apple begann zudem die mit Spannung erwartete Worldwide Developer Conference. Auch Einzelhandelswerte legten zu. Marktteilnehmer verwiesen auf einen positiven Analysten-Kommentar von Evercore zu Macy's. Die Aktie stieg um 4,3 Prozent. Für Target, Kohl's und Nordstrom ging es zwischen 2,7 und 4,9 Prozent nach oben.

Die weiter gute Stimmung am Aktienmarkt drückte das Interesse an US-Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Titel legte um 4 Basispunkte zu auf 2,94 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.24 Uhr EUR/USD 1,1687 -0,1% 1,1698 1,1688 EUR/JPY 128,54 +0,1% 128,45 128,18 EUR/CHF 1,1561 +0,0% 1,1558 1,1554 GBP/EUR 1,1385 -0,0% 1,1418 1,1390 USD/JPY 109,96 +0,1% 109,80 109,67 GBP/USD 1,3308 -0,1% 1,3315 1,3311 Bitcoin BTC/USD 7.425,70 -1,7% 7.555,19 7.513,17

