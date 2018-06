Nachdem Bayer vor Kurzem die finale Genehmigung aus den USA für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto erhalten hatte, befindet sich der Deal nun auf der Zielgeraden. Am Montag hat nun auch die mexikanische Wettbewerbsbehörde unter Auflagen zugestimmt. Diese sehen vor, dass Anlagen aus den Geschäften mit gentechnisch veränderten Baumwoll-Samen, mit allen Gemüse-Samen und mit Teilen der Herbizide zurückgezogen werden müssten, so die Wettbewerbsbehörde (Cofece). So solle verhindert werden, dass Bayer zum einzigen Anbieter genveränderter Samen für Baumwollpflanzen in Mexiko werde, hieß es in der Cofece-Mitteilung. Zudem soll verhindert werden, dass Bayer einen zu großen Marktanteil im Bereich der Gemüse-Samen bekomme.

