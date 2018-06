Das deutsche Aktienbarometer dürfte sich am Dienstag kaum bewegen. Die vom transatlantischen Handelsstreit verunsicherten Anleger warten ab.

Nachdem der Dax mit einem leichten Plus in die neue Börsenwoche gestartet war, wird heute ein eher verhaltener Handel erwartet. Auf außerbörslichen Plattformen liegt das Aktienbarometer am frühen Dienstagmorgen leicht im Minus bei 12.762 Punkten. Am Montag war der Dax beim Stand von 12.770 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger bereiten sich auf die nächste Runde im eskalierenden Handelsstreit mit den USA vor. Am kommenden Freitag und Samstag treffen sich die Regierungschefs der G7-Industrieländer zu ihrem Gipfel in Kanada.

Dort, so die Befürchtung, könnten die Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den sechs weiteren westlichen Staaten - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada - weiter aufbrechen. Am Montag hatte Trump China und Kanada Handelsbarrieren auf Agrarprodukte vorgeworfen.

Auch werden deutsche Anleger am Dienstag eine Reihe von US-Konjunkturdaten abwarten. Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze und Einkaufsmanagerindizes.

Im eigenen Land dürften am Dienstag insbesondere die Aktienkurse der Dax-Schwergewichte Daimler und Bayer im Fokus stehen. ...

