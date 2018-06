Korrektur/Correction



Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem (old): Ab dem (new): Anmerkungen

FR0000124711 Unibail-Rodamco SE 04.06.2018 FR0013326246 WFD Unibail-Rodamco N.V. 05.06.2018 06.06.2018 Tausch 1:1