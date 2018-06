Gestern ist der Primärmarkt wieder erwacht. So gab es zwei Emissionen aus dem Covered Bond (CB) Segment zu beobachten (Belfius Bank: EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+6 BP; NN Bank EUR 500 Mio., 7 Jahre, MS+5 BP). Die Emission der NN Bank stellt die erste niederländische Conditional Pass Through Emission von 2018 dar. Darüber hinaus hat die Hamburger Sparkasse eine EUR CB Benchmarkemission mit 5 Jahren Laufzeit angekündigt. Ab 18. Juni ist die Bank of New Zealand auf Roadshow. Geplant ist eine EUR denominierte Benchmarkemission entweder in Form eines CBs oder einer Senior unsecured Anleihe. Aus dem Corporate Segment preiste gestern Volkswagen eine 3-fach...

