BERENBERG SENKT WPP AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 1075 (1275) PENCECREDIT SUISSE HEBT RICHEMONT AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 86 (89) CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 124 (124,70) EUR - 'BUY'GOLDMAN STARTET AKZO NOBEL MIT 'BUY' - ZIEL 101 EURGOLDMAN SENKT GIVAUDAN AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 2000 (2142) CHFHSBC SENKT ENGIE AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 12,80 (14,10) EUR ALPHAVALUE SENKT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 15,20 EURBERENBERG HEBT TAKKT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 22,50 (23,50) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 8,40 (10,50) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 42 (43) EUR - 'BUY' GOLDMAN NIMMT COVESTRO MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 69 EURGOLDMAN NIMMT EVONIK MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF -...Den vollständigen Artikel lesen ...