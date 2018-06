Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta005/05.06.2018/08:00) - Pierer Industrie AG erwirbt 98,2% an der Pankl Racing Systems AG um Eur 130,5 Mio. - Mehrheit an der SHW AG nach Erwerbsangebot erreicht (50,2%) - Plattform für strategische Zusammenarbeit zwischen Pankl und SHW geschaffen



Pierer Industrie AG formiert neue Automotive-Gruppe



Pierer Industrie AG bildet eine neue Führungsholding unter der ihre Mehrheitsbeteiligungen im Automotive-Bereich an der Pankl Racing Systems ("Pankl") und der SHW AG ("SHW") gebündelt werden.



An der im steirischen Kapfenberg ansässigen Pankl, die im Bereich Racing/High Performance und in der Luftfahrt tätig ist, erwirbt die Pierer Industries-Gruppe von der KTM Industries AG das gesamte Anteilspaket (98,2%) zu einem Preis von rund Eur 130,5 Mio.



Weiters stockte die Pierer Industrie-Gruppe mit dem im Mai 2018 erfolgten Vollzug des Erwerbsangebots an die Aktionäre der SHW (General Standard, ISIN DE000A1JBPV9) ihren Anteil an der SHW auf über 50,2% auf und hält nunmehr die Aktienmehrheit an der Gesellschaft. Die SHW, mit Sitz in Aalen, ist in den Segmenten Pumpen & Motorkomponenten sowie Bremsscheiben einer der führenden Zulieferer für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Damit wird eine Automotive-Gruppe mit einem Umsatz von rund EUR 700 Mio. und 3.200 Mitarbeitern geschaffen.



Mag. Wolfgang Plasser, CEO der Pankl Racing Systems AG wird gemeinsam mit Mag. Klaus Rinnerberger, Vorstand der Pierer Industrie AG, das Management und zukünftigen Vorstand in der neuen automotiven Holding, mit Sitz in Kapfenberg, bilden. DI Stefan Pierer, Eigentümer der Pierer Industrie AG, wird den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.



Plattform für strategische Zusammenarbeit zwischen Pankl und SHW geschaffen



Da beide Unternehmen einen Fokus auf Powertrain-Komponenten im Automobilbereich legen, ergibt sich durch die systematische Zusammenarbeit die Grundlage für weiteres Wachstum. Die Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg sowie die SHW AG, Aalen bestehen als selbständig geführte Unternehmen unter dem Dach der neuen Holding fort.



Über die Pierer Konzern-Gruppe:



Die Pierer Konzern-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Motorradsegment und den automotiven High-Tech Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell mehr als 7.400 Mitarbeiter mit einem Gruppenumsatz von rund EUR 2,0 Milliarden (unter Berücksichtigung der SHW AG-Gruppe für das gesamte Geschäftsjahr 2017).



