Italien drängt die Gemeinschaftswährung weiterhin in unruhiges Fahrwasser. Konjunkturdaten könnten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen.

Der Kurs des Euros ist am Dienstag zunächst leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1688 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...