Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Dienstleister sind im Mai auf der Stelle getreten. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor lag im vergangenen Monat wie im April bei 52,9 Punkten, wie Caixin Media und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Ein Indexstand über 50 deutet auf eine Expansion, ein Stand darunter auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hin. Der Subindex für die Beschäftigung legte weiter zu, während jener für das Neugeschäft leicht nachgab. Das Vertrauen der Dienstleister zog deutlich an auf den höchsten Stand seit Juni 2017. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 54,9 von 54,8 Punkte im April gestiegen, wie am vergangenen Donnerstag bereits mitgeteilt wurde. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Navistar International Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 56,8 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.744,00 -0,05% Nikkei-225 22.513,01 +0,16% Hang-Seng-Index 31.093,82 +0,31% Kospi 2.452,83 +0,21% Schanghai-Composite 3.106,32 +0,49% S&P/ASX 200 6.003,70 -0,36%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der Rally des Vortages präsentieren sich die Aktienmärkte ohne klare Richtung. Allen Börsen gemein sind nur geringe Veränderungen, wobei die Tendenz überwiegend leicht positiv ist. Der lustlose Handel sei letztlich Ausdruck fehlender Orientierung, heißt es. Am ehesten liefert der seit Tagen fallende Ölpreis Impulse. Wie schon an der Wall Street stehen Ölwerte auch in Asien nicht auf den Kaufzetteln. In Hongkong ermäßigen sich CNOOC um 0,9 Prozent und Sinopec um 3,2 Prozent. Letztere leiden zudem unter einer Abstufung durch Goldman Sachs. In Tokio stagnieren die Kurse nach überraschend schwach ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte und angesichts einer sich abschwächenden Kosmumneigung. Hongkong könnte die Gewinnstrecke auf nunmehr vier Tage ausbauen. Zunächst hatte noch ein schwacher Einkaufsmanagerindex belastet. Im chinesischen Kernland erholt sich derweil das Kleinwertesegment ChiNext moderat von den heftigen Verlusten der Vorwoche, die am Vortag noch ausgeweitet worden waren. Neue Konjunkturdaten verpuffen. In Australien zeigt sich der S&P/ASX-200 etwas leichter. Analysten verweisen auf Industriereformen in China, die auch die Schadstoffemissionen eindämmen sollen. Dies bedeute für den Eisenerzmarkt den schärfsten Einschnitt seit Jahren, heißt es. Am Devisenmarkt setzt sich die Dollarerholung zum Yen fort. Die geopolitischen Entspannungssignale auf der Koreanischen Halbinsel schmälern die Attraktivität der japanischen Währung in seiner Funktion als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

US-NACHBÖRSE

Tesla hat laut einem Bericht 150 Millionen US-Dollar für Material ausgegeben, das anschließend verschrottet wurde. Tesla reagierte auf den Bericht und nannte die Summe "übertrieben". Nachdem die Papiere im regulären Geschäft um 1,7 Prozent gestiegen waren, ging es nach der Schlussglocke um 0,4 Prozent abwärts. Starbucks gaben 0,7 Prozent nach. Chef Howard Schultz hatte seinen Rückzug bei der US-Kaffeehauskette angekündigt. Ascena Retail brachen gar um 10,9 Prozent ein. Die Muttergesellschaft der Marken Ann Taylor und Lane Bryant verschreckte Anleger mit dem Ergebnisausblick auf das vierte Quartal. Smartsheet kletterten dagegen um 5,7 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter verdoppelte zwar in der abgelaufenen Periode den Fehlbetrag. Analysten hatten auf bereinigter Basis allerdings mit Schlimmerem gerechnet. Der Umsatz sprang indes um 63 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.813,69 0,72 178,48 0,38 S&P-500 2.746,87 0,45 12,25 2,74 Nasdaq-Comp. 7.606,46 0,69 52,13 10,18 Nasdaq-100 7.143,57 0,84 59,65 11,68 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 856 Mio Gewinner 1.929 2.092 Verlierer 1.023 884 Unverändert 126 102

Fester - Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stützte weiter. Die Daten drängten die Sorgen rund um die US-Handelskonflikte etwas in den in Hintergrund, auch wenn diese weiter schwelten, hieß es. Am dynamischsten zeigten sich einmal mehr Technologiewerte, der Nasdaq-Composite stieg auf ein Rekordhoch. Konjunkturoptimismus sorge dafür, dass die Anleger Aktien schnell wachsender Unternehmen präferierten, hieß es dazu. Microsoft legten um 0,9 Prozent zu und markierten im Verlauf ein Jahreshoch. Der Konzern hatte die Übernahme der Software-Entwicklerplattform GitHub für 7,5 Milliarden Dollar angekündigt. Amazon (plus 1,4 Prozent) und Apple (plus 0,8 Prozent) markierten ebenfalls Jahreshochs. Bei Apple begann zudem die mit Spannung erwartete Worldwide Developer Conference. Auch Einzelhandelswerte legten zu. Marktteilnehmer verwiesen auf einen positiven Analysten-Kommentar von Evercore zu Macy's. Die Aktie stieg um 4,3 Prozent. Für Target, Kohl's und Nordstrom ging es zwischen 2,7 und 4,9 Prozent nach oben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 4,0 2,48 131,4 5 Jahre 2,79 4,7 2,75 87,0 10 Jahre 2,94 4,2 2,90 50,0

Die weiter gute Stimmung am Aktienmarkt drückte das Interesse an US-Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Titel legte um 4 Basispunkte zu auf 2,94 Prozent. Die Blicke seien schon auf die Sitzung der US-Notenbank am 13. Juni gerichtet, bei der fest mit einer erneuten Anhebung der Zinsen gerechnet werde, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:46 Uhr % YTD EUR/USD 1,1687 -0,1% 1,1698 1,1712 -2,7% EUR/JPY 128,43 -0,0% 128,45 128,22 -5,1% EUR/GBP 0,8779 -0,1% 0,8785 0,8762 -1,3% GBP/USD 1,3313 -0,0% 1,3315 1,3366 -1,5% USD/JPY 109,89 +0,1% 109,80 109,48 -2,4% USD/KRW 1071,15 -0,1% 1071,69 1069,26 +0,4% USD/CNY 6,4114 +0,0% 6,4100 6,4095 -1,5% USD/CNH 6,4082 +0,1% 6,4047 6,4007 -1,6% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8456 7,8469 +0,4% AUD/USD 0,7631 -0,2% 0,7647 0,7643 -2,4% NZD/USD 0,7027 -0,0% 0,7028 0,7028 -1,0% Bitcoin BTC/USD 7.453,41 -1,3% 7.555,19 7.615,01 -45,4%

Der Euro nahm seine am Freitag nach den guten US-Arbeitsmarktzahlen unterbrochene Erholung wieder auf, gab allerdings im Verlauf einen Teil der Gewinne wieder ab. Im späten US-Handel lag er bei 1,1696 Dollar. Im Tageshoch war er bis auf 1,1745 Dollar geklettert nach einem Freitagstief bei 1,1617. Die Sorgen um die von der Politik in Italien ausgehenden Risiken hätten sich zunächst weiter zerstreut, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,98 64,75 +0,4% 0,23 +8,7% Brent/ICE 75,37 75,29 +0,1% 0,08 +16,1%

Anhaltende Sorgen vor einer Ausweitung der Ölförderung drückten erneut auf die Ölpreise. In der Folge könnte es wieder zu einer Ölschwemme kommen mit fallenden Preisen, so ein Teilnehmer. Zumal die zu Beginn 2017 beschlossene Fördermengenbegrenzung von Opec und zehn weiteren Ölförderstaaten Ende des Jahres ausläuft. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,6 Prozent auf 64,75 Dollar, den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten. Für Brent ging es 2,0 Prozent auf 75,29 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,06 1.291,90 -0,1% -0,85 -0,9% Silber (Spot) 16,40 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 897,05 901,25 -0,5% -4,20 -3,5%

Der Goldpreis gab zwischenzeitliche kleine Gewinne wieder ab. Der Preis für die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.297 Dollar je Feinunze. Die positive Entwicklung am Aktienmarkt und die steigenden US-Renditen hätten den Goldpreis belastet, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

IRANKRISE

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat die Europäer davor gewarnt zu glauben, dass Teheran sein Atomprogramm weiter zurückfahren werde, während das Land neuen Strafmaßnahmen der USA ausgesetzt sei. Einige europäische Staaten wünschten, dass die Iraner die Sanktionen dulden und gleichzeitig die atomaren Aktivitäten aufgeben, sagte der Ayatollah. Aber das sei ein "Traum", der niemals wahr werde.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 02:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.