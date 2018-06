Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start den Weg in die Gewinnzone gefunden. Am Ende habe die Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur in den USA die Sorgen über eine verschärfte Abschottung der größten Volkswirtschaft der Welt wettgemacht, sagten Börsianer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 rückte zum Handelsschluss um 0,28 Prozent auf 22 539,54 Punkte vor. Unter den negativen Ausreißern an der Börse in Tokio fanden sich die Aktien von Sharp , die um mehr als 4 Prozent absackten. Der Elektrokonzern will sich im Zuge seiner Sanierung einem Pressebericht zufolge frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,72 Prozent. In dem Land hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in privaten und mittelständischen Dienstleistungsfirmen im Mai stabil gehalten. Hongkongs Leitindex Hang Seng legte kurz vor Handelsschluss um 0,32 Prozent zu./la/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0069 2018-06-05/08:40