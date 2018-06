Die Privatbank Berenberg hat WPP von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1275 auf 1075 Pence gesenkt. Bei dem jüngst in Turbulenzen geratenen Werbekonzern dürfte sich die Situation erst einmal weiter verschlechtern, bevor Besserung in Sicht sei, schrieb Analyst Alastair Reid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unabhängig von den Gründen für den Rücktritt des Unternehmenschefs habe WPP im ersten Quartal vor allem im Vergleich zu den Wettbewerbern in Nordamerika relativ schwach abgeschnitten./la/gl

Datum der Analyse: 04.06.2018

