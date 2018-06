Von ihrer optimistischen Seite haben sich die Investoren an Europas Börsen zum Wochenbeginn gezeigt. Nachdem am Freitag der anhaltende Job-Boom in den USA für gute Laune auch diesseits des Atlantiks gesorgt hatte, legten die europäischen Aktienindizes am Montag weiter zu. Aus Branchensicht gab es mit den Sektoren Öl und Gas, Gesundheit und Auto drei Verlierer. Ganz oben auf dem Tableau standen die Versorger mit einem Branchenplus von 1,4%. Bei den Einzelwerten glänzte Air France-KLM mit einem Plus von 5,5%, nachdem der Hotelkonzern Accor über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bei der Fluglinie nachdenkt. Die Papiere von Accor erlitten auf Grund dieser Meldung allerdings einen Einbruch von fast 7,0%. Die italienische Großbank Unicredit und...

