Peugeot konnte eine umfangreiche Ausschreibung der Österreichischen Post AG für sich entscheiden. Konkret bestellte die Österreichische Post AG mehr als 1000 Fahrzeuge der Typen Peugeot Expert und Peugeot Boxer. Silvia Rieger, Direktorin der Marke Peugeot in Österreich: "Wir sind sehr stolz, den Zuschlag der Österreichischen Post AG für diesen Großauftrag bekommen zu haben. Es beweist, dass Peugeot Fahrzeuge in hoher Qualität anbietet, die den harten Anforderungen im gewerblichen Bereich täglich standhalten und gute Dienste leisten. Außerdem sind wir in der Lage, alle notwendigen Serviceleistungen für Großflotten zu attraktiven Preisen anzubieten und abzuwickeln. Horst Ulrich Mooshandl, Leiter des Konzern-Einkauf und...

