Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete, insbesondere begünstigt durch positive Vorgaben von den Überseebörsen, freundlich in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba. Im weiteren Tagesverlauf habe die zwischenzeitlich übersprungene Marke von 12.800 Zählern jedoch nicht verteidigt werden können. Unter dem Strich sei ein Plus von 0,37% auf 12.770,75 Zähler zu verbuchen gewesen, wenngleich ...

