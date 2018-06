Die französische Bank Societe Generale öffnet ihren Geldbeutel und kann so kann weitere Rechtsstreitigkeiten ad acta legen. Das Geldhaus einigte sich mit französischen und amerikanischen Behörden auf die Zahlung von insgesamt mehr als 1 Mrd. $. In einem Fall ging es um die mutmaßliche Manipulation des Interbanken-Zinssatzes Libor. In einem weiteren Fall ging es um eine mutmaßliche Bestechungsaffäre in Libyen. Hier wird sich die Soc Gen vor einem New Yorker Gericht schuldig bekennen. Die Behörden in den USA und Frankreich haben sich in der Angelegenheit abgesprochen. Außerdem hat Societe Generale eine Strafe der US-Finanzaufsicht CFTC akzeptiert. Die Bank selbst teilte mit, die Strafzahlungen seien durch Rückstellungen von 2,3 Mrd. $ abgedeckt.



