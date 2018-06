Der Batteriehersteller will vom Elektroauto-Boom profitieren und stellt mit dem Börsengang wichtige Weichen für die Zukunft.

Der Darmstädter Batteriesystem-Anbieter Akasol will noch im Juni an die Börse. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Insidern zufolge sollen dabei Aktien im Wert von 100 bis 125 Millionen Euro an Investoren verkauft werden. Bei dem Börsengang dürfte Akasol mit 400 bis 500 Millionen Euro bewertet werden. Akasol-Mehrheitseigner Sven Schulz will mit den Einnahmen aus der Aktienemission ...

