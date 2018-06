Bayerische Börse AG: Beginn der Zeichnungsfrist der Homes & Holiday AG DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Börsengang Bayerische Börse AG: Beginn der Zeichnungsfrist der Homes & Holiday AG 05.06.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung München, den 5. Juni 2018 Beginn der Zeichnungsfrist der Homes & Holiday AG: Am Börsengang in m:access partizipieren Am 5. Juni 2018, 8:00 Uhr, hat die Zeichnungsfrist für Aktien der Homes & Holiday AG begonnen. Investoren können einfach über ihre Depot-Bank auf der Website der Börse München eine Kauf-Order abgeben oder über ihren Berater bei ihrer Bank, Sparkasse oder Genossenschaftsbank. Der Ausgabepreis der Aktie mit der WKN A2GS5M / ISIN DE000A2GS5M9 beträgt 2,50 Euro. Das Emissionsvolumen beläuft sich bei bis zu 2 Mio. ausgegebenen Aktien damit auf bis zu 5 Mio. Euro, die in das Wachstum des Unternehmens fließen sollen. Die Zeichnungsfrist endet am 21. Juni 2018 um 12:00 Uhr. Bei Überzeichnung der Aktie wird das Orderbuch allerdings vorzeitig geschlossen. Die Erstnotiz im Segment m:access der Börse München ist für den 3. Juli 1018 geplant. Die Zuteilung der georderten Stücke erfolgt taggleich und grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der Kaufaufträge nach dem First Come - First Serve-Prinzip. Bei Ordererteilung sollten Investoren auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist achten. Alle wichtige Informationen zum Börsengang der Homes & Holiday AG wie der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt, ein Factsheet, FAQs, ein Research durch die GBC AG sowie ein Video-Interview mit CEO Joachim Semrau und Barbara de Matos, Maklerin auf Mallorca, erhalten Sie auf unserer Webseite zum Börsengang! Die Homes & Holiday AG bietet mit ihren Tochtergesellschaften ein innovatives Immobilien-Franchisesystem, spezialisiert auf Ferienimmobilien und Ferienvermietung. Herzstück ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta Mallorquina. Dort - im wohl attraktivsten Immobilien Markt Europas - wurde in den vergangenen Jahren ein innovatives Geschäftsmodell aufgebaut, das einen Rundum-Service im Bereich Ferienimmobilien bietet: Von Kauf über Ferienvermietung bis hin zum Property Management. Heute ist die Gruppe einer der Top 3 Makler auf den Balearen. Mit der Marke Porta Mondial ist das Unternehmen an weiteren spanischen Standorten sowie in Deutschland aktiv. Die Ferienvermietung wird unter der Marke Porta Holiday vorangetrieben. Das Mittelstandssegment m:access der Börse München umfasst mehr als fünfzig Unternehmen mit den Schwerpunkten Immobilien, IT/Software, Finanzdienstleistungen und Technologie. Die Marktkapitalisierung der in m:access notierten Unternehmen beträgt mehr als 11 Mrd. Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.maccess.de. Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind über 21.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate fast 240.000. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de 05.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 692295 05.06.2018

