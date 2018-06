Ist Amazon (WKN:906866) ein Riese, der kleine Unternehmen beim Streben nach weltweiter Dominanz vernichtet? Oder hilft es im Gegenteil sogar kleinen Unternehmen in einem Win-Win-Szenario? In den USA gibt es zwei völlig unterschiedliche Ansichten über die Auswirkungen von Amazon auf kleine Unternehmen. Präsident Trump hat letztes Jahr getwittert: "Amazon richtet großen Schaden für Einzelhändler an, die Steuern zahlen. Städte und Bundesstaaten in den USA leiden - viele Arbeitsplätze gehen verloren!" Amazon rückt seine Beziehung zu kleinen Unternehmen jedoch in ein ganz anderes Licht. Das Unternehmen hat kürzlich seinen ersten Small Business Impact Report veröffentlicht, der besagt, dass mehr als eine ...

