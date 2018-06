VALORIA AG: VALORIA Gruppe verkauft Gewerbeimmobilie in Hamburg mit Gewinn und stellt sich für weiteren Ausbau des Wohnimmobilienportfolios auf DGAP-News: VALORIA AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien VALORIA AG: VALORIA Gruppe verkauft Gewerbeimmobilie in Hamburg mit Gewinn und stellt sich für weiteren Ausbau des Wohnimmobilienportfolios auf 05.06.2018 / 09:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VALORIA Gruppe verkauft Gewerbeimmobilie in Hamburg mit Gewinn und stellt sich für weiteren Ausbau des Wohnimmobilienportfolios auf Köln, 05. Juni 2018 - Die VALORIA Gruppe ("VALORIA") hat im Rahmen ihrer Fokussierung auf Wohnimmobilien eine Gewerbeimmobilie mit überwiegender Büronutzung in Hamburg verkauft. Der Verkauf erfolgte signifikant oberhalb des Buchwerts des Objekts, das sich seit 2013 im Bestand der Gesellschaft befunden hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie mit Baujahr 1986 liegt in guter Lage im Stadtteil Hamburg-Harburg und hat rd. 2.900 Quadratmeter Gewerbemietfläche, die nahezu ausschließlich langfristig an einen Konzern im Besitz des Bundes vermietet sind. Zudem verfügt die Immobilie über knapp 500 Quadratmeter Wohnfläche. Das Closing der Transaktion soll Ende Juli 2018 erfolgen. Mit dem erfolgreichen Verkauf realisiert VALORIA einen deutlichen Gewinn und untermauert die Werthaltigkeit ihres Immobilienbestands. Die durch die Transaktion zufließenden Mittel sollen zeitnah in den weiteren Ausbau des Wohnungsportfolios investiert werden. Hier konzentriert sich VALORIA im Rahmen einer Value-add-Strategie auf Wohnungsbestände an aussichtsreichen deutschen Sekundärstandorten. Gespräche über weitere Zukäufe stehen hier unmittelbar vor dem Abschluss. Ziel von VALORIA ist es, mittelfristig ein entsprechendes Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rd. 250 Mio. Euro aufzubauen. Über VALORIA Die VALORIA Gruppe ist ein Investor und Bestandshalter mit Fokus auf kleinere Portfolien an stabilen deutschen Sekundärstandorten vor allem in Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Damit ist VALORIA in einer weniger wettbewerbsintensiven Nische aussichtsreich positioniert. Initiiert von langjährig erfahrenen Immobilienspezialisten verfolgt das Unternehmen eine Value-add Strategie, mit der zusätzliche Renditepotenziale gehoben werden sollen. Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus Tel. +49 (0) 69 90550 5-52 valoria@edicto.de Eschersheimer Landstr. 42 - 44 60322 Frankfurt a.M. 05.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 692037 05.06.2018

