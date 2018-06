Das könnte interessant werden: Laut Plan spricht der CFO der Deutschen Bank (James von Moltke) am Mittwoch = 6. Juni auf der ?Goldman Sachs European Financials Conference?. Dazu muss er nicht in die USA reisen, denn die Veranstaltung soll in Frankfurt/Main stattfinden. Seine Rede auf dieser Veranstaltung soll dann gegen 16:45 Uhr beginnen und auch live via Webcast übertragen werden. Das könnte durchaus interessant werden! Gerade auch im Hinblick auf die jüngste Herabstufung durch die Rating-Agentur ... (Peter Niedermeyer)

