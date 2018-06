Europäische Entwickler haben bei der Verleihung der Apple Design Awards 2018 gepunktet. Die Hälfte der zehn Auszeichnungen gingen an Programmierer aus der EU, darunter zwei Teams aus Österreich. Die österreichischen Gewinner sind die App "iTranslate Converse", die ein iPhone oder eine Apple Watch in ein bidirektionales Übersetzungsgerät für natürliche Gespräche in 38 Sprachen verwandelt, sowie das interaktive Puzzle-Spiel "Frost" der kunabi brother GmbH, bei dem die Spieler Pfade zeichnen, um Partikelschwärme über den Bildschirm zu führen. Mit dem Apple Design Award werden Anwendungen für das Mobilsystem iOS sowie das Mac-System macOS ausgezeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...