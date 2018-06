Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen im Mai unverändert

Die chinesischen Dienstleister sind im Mai auf der Stelle getreten. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor lag im vergangenen Monat wie im April bei 52,9 Punkten, wie Caixin Media und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Ein Indexstand über 50 deutet auf eine Expansion, ein Stand darunter auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hin.

Australiens Zentralbank lässt Zinsen unverändert

Australiens Zentralbank hat die Leitzinsen wie erwartet auf ihrem bisherigen Niveau belassen und signalisiert damit, dass sie weiterhin auf stärkeres Lohnwachstum wartet, bevor sie geldpolitisch auf die Bremse tritt. Die Reserve Bank of Australia beließ den Leitzins bei 1,50 Prozent. Auf diesem Niveau verharrt die sogenannte Cash Rate seit Mitte 2016.

Putin: Russland will "geeinte und florierende" EU

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, sein Land strebe eine Spaltung der Europäischen Union an. "Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten", sagte Putin im österreichischen Sender ORF vor seinem offiziellen Besuch in Wien am Dienstag. Russland habe stattdessen ein Interesse daran, dass die EU als wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner "geeint ist und floriert".

Tschechien lehnt Merkels Vorschläge zur Flüchtlingspolitik ab

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat ablehnend auf die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur europäischen Flüchtlingspolitik reagiert. "Wir haben es klar gesagt: Es sind unsere Leute, unsere Unternehmen, die entscheiden, wer bei uns arbeitet und wer bei uns lebt", sagte Babis vor Journalisten.

Bericht stellt nach Großbrand in Londoner Grenfell Tower schwere Mängel fest

Knapp ein Jahr nach dem Großbrand im Londoner Grenfell Tower mit 72 Toten sind in einem Expertenbericht schwere Mängel beim Bau und bei den Anweisungen für die Bewohner des Gebäudes festgestellt worden. Die Fassadenverkleidung des 24-stöckigen Gebäudes sei keinen Brandschutztests unterzogen worden und habe nicht den Richtlinien für Gebäudesicherheit entsprochen, heißt es in dem vorgelegten Bericht der Brandschutzingenieurin Barbara Lane.

Ayatollah Chamenei warnt Europäer vor Illusionen gegenüber dem Iran

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat die Europäer davor gewarnt zu glauben, dass Teheran sein Atomprogramm weiter zurückfahren werde, während das Land neuen Strafmaßnahmen der USA ausgesetzt sei. Einige europäische Staaten wünschten, dass die Iraner die Sanktionen dulden und gleichzeitig die atomaren Aktivitäten aufgeben, sagte der Ayatollah in einer Rede in Teheran. Aber das sei ein "Traum", der niemals wahr werde.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Apr -1,3% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr +0,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Apr 85,9%

Japan/Konsumneigung Apr -3,2 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Mai +4,6% gg Vorjahr (PROG +4,9%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,6% gg Vorjahr

