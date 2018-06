Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Belp (pts009/05.06.2018/09:00) - Avance Pay, einer der führenden Anbieter von Payment-Lösungen im deutschsprachigen Raum, setzt seinen Wachstumskurs fort. Mit der von CTS EVENTIM betriebenen Waldbühne Berlin hat das Schweizer Unternehmen eine der renommiertesten Open-Air-Spielstätten Europas als zusätzliche Kundin gewonnen. Nach einem erfolgreichen Pilot-Betrieb während der Saison 2017, in der die Waldbühne mit mehr als 350.000 Gästen einen Besucherrekord verzeichnete, werden die Zuschauer im traditionsreichen Amphitheater auch in Zukunft auf die kundenfreundlichen Bezahllösungen von Avance Pay zurückgreifen können. Zu diesem Zweck erwirbt die Waldbühne Berlin 75 Highspeed-Eventkassen sowie die dazugehörigen Supportleistungen für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren. Michael Hemmelmayr, CSO von Avance Pay, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir eine der renommiertesten Spielstätten Europas von unseren umfassenden Lösungen überzeugen konnten. Die langfristige Zusammenarbeit mit der Waldbühne Berlin wird uns dabei helfen, unsere Produkte weiter zu verbessern. Gleichzeitig wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass auch in den kommenden Jahren hunderttausende Besucher in der Waldbühne unvergessliche Live Events erleben werden." Rainer Appel, Executive Vice President von CTS EVENTIM, ergänzt: "Angesichts der großen Popularität der Waldbühne Berlin arbeiten wir kontinuierlich daran, die Services für unsere Besucher so professionell und effizient wie möglich zu gestalten. Die Partnerschaft mit Avance Pay ist auf diesem Weg ein weiterer Schritt. Unsere Besucher profitieren von einem außerordentlich schnellen und nutzerfreundlichen Kassensystem, und wir gewährleisten zugleich Transparenz und Abrechnungseffizienz in der Gastronomie." Über die Avance Pay AG Avance Pay AG ist ein rasch wachsendes Schweizer Hightech-Unternehmen. Seine patentierten offlinefähigen Cashless-Payment- und Registrierkassen-Systeme liefern besonders zuverlässige, sichere und sehr benutzerfreundliche Kassenlösungen für Eventveranstalter, Stadionbetreiber und Eventgastronomen. Avance Pay AG wurde 2011 von Heinz Bircher-Nagy und Peter Danz gegründet. Beide sind führende Experten im Bereich elektronischer Transaktionen und Finanzdienstleistungen. Über die Waldbühne Berlin Die Waldbühne Berlin ist eine traditionsreiche und renommierte Open-Air-Location im Westen Berlins, die 1936 erbaut wurde und heute bis zu 22.000 Besuchern Platz bietet. Betreiber ist seit 2009 Europas führendes Ticketing- und Live Entertainment-Unternehmen CTS EVENTIM, unter dessen Regie die Anzahl der Veranstaltungen und Besucher in den vergangenen Jahren deutlich erhöht wurde. Inzwischen ist die Waldbühne Auftrittsort erster Wahl für zahlreiche bedeutende nationale und internationale Künstler. Dank ihrer Programmvielfalt und der einzigartigen Kulisse sicherte sich die Waldbühne diverse Auszeichnungen und zählt zu den weltweit publikumsstärksten Amphitheatern. Pressekontakt: Dipl.-Bw. Michael Hemmelmayr, MBA Managing Director Marketing & Sales Avance Pay AG Belpbergstr. 15 CH-3123 Belp mailto:michael.hemmelmayr@avance-pay.com Mob.: +43 660 245 7 822 Fax.: +41 31 530 1213 Web: http://www.avance-pay.com (Ende) Aussender: Avance Pay AG Ansprechpartner: Michael Hemmelmayr Tel.: +41 31 511 37 70 E-Mail: michael.hemmelmayr@avance-pay.com Website: www.avance-pay.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180605009

