Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikofreude der Akteure ist zurück, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Und dies zeige sich nicht nur in einer temporären Fortsetzung der Euro-Erholung, sondern auch in einer Abschwächung typischer Fluchtwährungen wie Schweizer Franken und Yen. Allerdings nur im Verhältnis zur Gemeinschaftswährung, nicht aber gegenüber dem US-Dollar. Dabei dürfte es sich gestern auc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...