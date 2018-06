Wall Street gestern mit neuen Kursanstiegen, Nasdaq (7.140 Punkte) hierbei besonders interessant. DE30 eröffnet nahe des gestrigen Schlusskurses (12.758 Punkte). EURUSD könnte sich möglicherweise weiter erholen (1,1698). Trotz der wiederkehrenden Handelskonflikt-Thematik setzen die Wall Street-Indizes (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) ihren Erholungskurs weiter fort. Anleger sind offenbar risikobereiter, doch wie lange kann das noch anhalten? Nachdem Trumps Regierung bekannt gegeben hatte, dass am 14. Juli eine Liste von chinesischen Importgütern in die USA im Wert von 50 Mrd. Dollar veröffentlicht wird, drohte China am Wochenende damit, sich von Handelsgesprächen mit den USA zurückzuziehen. Inzwischen hat Chinas Außenminister jedoch verkündet, dass China wieder offen sei für Gespräche mit den USA. Andererseits trifft Kanada die neuen US-Importzölle auf Stahl und Aluminium schwer, da das Land extrem von den Exporten in die USA abhängig ist. Auch die EU sowie Mexiko sind hier betroffen. Da es bis zum Ablauf der Ausnahmefristen nicht zu einer Einigung kam, könnte dies nun beim G7-Gipfel in Kanada (Québec) am kommenden Freitag für Gesprächsstoff sorgen. Die US-Märkte scheinen ...

