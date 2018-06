Zürich - Der grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz, das Switzerland Travel Centre, vermeldet nach dem besten Jahresergebnis seiner Geschichte im Jahr 2017 personelle Veränderungen im Verwaltungsrat. Der branchenweit bekannte Touristiker und ehemalige höchste Schweizer Hotelier Guglielmo L. Brentel trat wie geplant per 31. Mai 2018 nach sechs Jahren als Verwaltungsratspräsident zurück. Sein Posten wird neu von Thomas Allemann übernommen, der schon bisher im VR Einsitz hatte. Neu im Verwaltungsrat ist der Walliser Hotelier und Mitglied der Verbandsleitung von hotelleriesuisse, Philippe Zurkirchen.

Im Verwaltungsrat des offiziellen und grössten Reiseanbieters für Ferien in der Schweiz kommt es zu einem planmässigen Wechsel: Wie bereits länger angekündigt, tritt der bisherige Verwaltungsratspräsident Guglielmo L. Brentel aus dem strategischen Leitungsgremium des Switzerland Travel Centres zurück und widmet sich verstärkt seinen unternehmerischen Aufgaben sowie seinen anderen Engagements in Aufsichtsräten wie beispielsweise bei Zürich Tourismus oder der Flughafen Zürich AG. Auch sein Nachfolger ist hervorragend in der Branche verankert: Das langjährige Mitglied des VR von Switzerland Travel Centre, Thomas Allemann, agiert nun - nebst seinen Aufgaben ...

