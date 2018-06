Die Beziehung zwischen der EU und Russland war in der Vergangenheit von Spannungen geprägt. Jetzt bemüht sich Putin um mildere Töne und will eine engere politische Zusammenarbeit.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat unmittelbar vor seinem Österreich-Besuch deeskalierende Signale an die Europäische Union gesendet. In einem Interview des Österreichischen Rundfunks (ORF) spricht er sich für eine stärkere politische Zusammenarbeit mit der Europäischen Union aus. Vorwürfe, wonach die russische Führung mit ihren Kontakten zu nationalistischen und EU-kritischen Parteien die EU destabilisieren wolle, wies das Staatsoberhaupt zurück. "Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten", sagte Putin. Russland sei vielmehr an einer geeinten und florierenden EU interessiert, weil sie der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner sei. "Je mehr Probleme es innerhalb der EU gibt, desto größer sind die Risiken und Unsicherheiten für uns", sagte Putin.

Auf die Frage, warum die russische Partei Einiges Russland mit rechten Parteien wie dem französischen Front National, der deutschen AfD oder der österreichischen FPÖ zusammenarbeite, sagte Putin, dass man über eine Zusammenarbeit pragmatisch entscheide. Er sei überzeugt, dass Einiges Russland ...

