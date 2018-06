Wissen Sie, was Deutsche Lufthansa, RWE, Commerzbank oder ThyssenKrupp gemeinsam haben? Sie alle haben inzwischen eine geringere Marktkapitalisierung als der Zahlungsdienstleister Wirecard. Wenn man die letzten zwölf Monate Revue passieren lässt, kamen in schöner Regelmäßigkeit Warnungen, dass die Aktie von Wirecard heillos überbewertet sei. So gehörte das Unternehmen auch immer wieder zu denen, die sich Shortseller-Attacken erwehren mussten. Erinnert sei hier nur an den Vorwurf der Bilanzfälschung. ... (Carsten Müller)

