So wie die gesamte Pharmabranche kämpft auch Roche mit dem Patentauslauf von wichtigen Medikamenten. Die Schweizer verfügen aber über aussichtsreiche neue Produkte sowie eine starke Pipeline, die das Wegbrechen der Umsätze älterer Mittel mehr als kompensieren könnte. Neben einigen Krebspräparaten zählt auch das Bluttermittel Hemlibra zu den großen Hoffnungsträgern. Nach zuletzt sehr guten Daten hat Roche nun die US-Zulassungsbehörde FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren (Priority Review) gewährt - und zwar zur Behandlung von Patienten, die an der an einer speziellen Ausprägung der Bluterkrankheit Hämophilie A (ohne Faktor VIII-Inhibitoren) leiden. Bereits im Mai hatte Roche in dieser Indikation den Status "Therapiedurchbruch" erhalten. Zugelassen ist Hemlibra in den USA bereits für die prophylaktische Behandlung von Patienten mit Hämophilie A und Faktor VIII-Inhibitoren.

Den vollständigen Artikel lesen ...