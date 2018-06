Der Thüringer Jenoptik -Konzern investiert in eine Produktionsstätte für Messtechnik in Baden-Württemberg. In das Projekt in Villingen-Schwenningen würden elf Millionen Euro fließen, teilte die Jenoptik AG (Jena) am Dienstag vor ihrem Aktionärstreffen in Weimar mit. Entstehen würden bis Frühjahr 2020 Entwicklungs-, Produktions- und Büroflächen für 220 Mitarbeiter. An dem Standort werde Messtechnik für die Automobilindustrie sowie andere Industriebereiche produziert.

Der Baubeginn sei im Frühjahr 2019 geplant. Die Produktionsstätte entstehe in der Nähe des bereits bestehenden Jenoptik-Standortes in Villingen-Schwenningen. Die Gebäude und Produktionsflächen dort würden nicht mehr den Anforderungen entsprechen, begründete der Vorstand die Investitionsentscheidung.

Entwickelt werden sollen dort Fertigungs- und Automatisierungslösungen auf der Basis optischer und photonischer Technologien. In der Automobilsparte des Jenaer Konzerns gebe es weitere Investitionen, so der Vorstand. Im Bau sei ein neues Werk im französischen Bayeux./ro/DP/men

