Die Aktie von SMA Solar (WKN:A0DJ6J) ist immer für eine Überraschung gut. Manchmal geht der Kurs durch die Decke nur um bald darauf wieder durch den Keller zu krachen. Was man sonst fast nur von Pennystocks kennt, durften Anleger in diesen Tagen erneut erleben. Lies hier, was diesmal beim Solarwechselrichter-Champion alles los ist. Das war passiert Noch am 17. Mai erklomm die Aktie ein Zwischenhoch bei über 62 Euro. Jetzt am Montag (04.06.) ging es hingegen um über 7 % nach unten. Bereits am 25. Mai wurde der Kurs um die Dividende in Höhe von 0,35 Euro korrigiert. Schwerer wog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...