Die Zuschauer von ARD-alpha können live dabei sein, wenn der deutsche Astronaut Alexander Gerst vom Weltraumbahnhof Baikonur zu seiner zweiten ISS-Mission "Horizons" ins All startet. Der Bildungskanal überträgt den Start am Mittwoch, 6. Juni 2018, ab 12.30 Uhr mit einem umfangreichen Liveprogramm aus dem Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Am Abend fasst Moderator Andreas Bönte im BR Fernsehen und in ARD-alpha mit dem ehemaligen Testpiloten und Forschungskosmonauten Klaus-Dietrich Flade den Tag zusammen. Flankierend gibt es einen Programmschwerpunkt "Raumfahrt" in ARD-alpha, außerdem Sendungen im BR Fernsehen, im Hörfunk und ein Online-Special.



Der Programmschwerpunkt "Raumfahrt" auf ARD-alpha lädt bis Freitag, 8. Juni täglich mehrere Stunden lang zu spannenden Reisen durch Raum und Zeit ein. Auch im BR Fernsehen und in den Hörfunkprogrammen bereiten zahlreiche Sendungen mit spannenden Interviews und packenden Hintergründen zur Raumfahrt auf das besondere Ereignis vor.



Live-Stream und alle Informationen im "Online-Special": www.br.de/alexander-gerst



Ein umfangreiches Online-Dossier unter br.de/alexander-gerst bietet neben einem Live-Stream des Starts umfassende Informationen sowie Hintergrundwissen. Außerdem gibt es dort die vollständige Sendungsübersicht. Auf der Facebook-Seite des Nachrichtenangebots BR24 ist der Start ebenfalls live zu sehen (facebook.com/BR24).



Das Programm am Tag des Starts, Mittwoch, 6. Juni 2018, im Überblick:



ARD-alpha, 12.00 Uhr: My home is my ISS Von Thomas Hausner, Deutschland, 2018 BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate



Bei seinem ersten Aufenthalt im All im November 2014 gab Alexander Gerst eine Führung durch die internationale Raumstation ISS, die in dieser Dokumentation gezeigt wird.



ARD-alpha, 12.30 Uhr: "Live: Alexander Gerst startet ins All" Live-Übertragung des Starts



Mit spektakulären Ausblicken in die Weiten des Universums und ungewöhnlichen Außensichten auf die Erde hat der Bayerische Rundfunk in seinem Kultprogramm "Space Night" in fast 25 Jahren neue Horizonte erschlossen und sich den Ruf eines All-erfahrenen Senders erworben. An diese Tradition knüpft das vielseitige Sonderprogramm zum Start von Alexander Gerst zur ISS an. ARD-alpha begleitet die spannenden Momente vor, während und unmittelbar nach dem Raketenstart ab 12.30 Uhr in der Sendung "Live: Alexander Gerst startet ins All" und gewährt faszinierende Einblicke hinter die Kulissen: Wie läuft der Countdown ab? Welche Aufgaben erwarten Alexander Gerst an Bord der Internationalen Raumstation? Wie sieht der Alltag in der Schwerelosigkeit aus? Sind Astronauten abergläubisch? Über Fragen wie diese spricht Moderator Andreas Bönte mit zwei Experten: dem Physiker und ehemaligen Astronauten Dr. Ulf Merbold sowie Prof. Dr. Felix Huber, Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.



ARD-alpha, 16.00 Uhr: alpha-retro: Astronomie und Raumfahrt Ein Besuch im Deutschen Museum mit Ernst von Khuon "Meisterwerke aus Naturwissenschaft und Technik" (Dokumentation, BRD 1967)



ARD-alpha, 19.15 Uhr: alpha-wissen kompakt: Programmschwerpunkt "Raumfahrt" SMS - Schwanke meets Science Fit für die ISS - Astronautenausbildung in Köln (5 Folgen) Moderation: Karsten Schwanke BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre



In der Reihe "SMS - Schwanke meets Science" macht Meteorologe und Moderator Karsten Schwanke Spitzenforschung in Deutschland erlebbar. Seine Reise führt ihn in das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Im Vorfeld von "Horizons", der zweiten Langzeitmission des deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS, zeigt er, wie Astronauten ausgebildet und längere Forschungsaufenthalte in der Schwerelosigkeit vorbereitet werden.



BR Fernsehen, 22.00 Uhr und ARD-alpha, 22.45 Uhr: Alexander Gerst startet ins All BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate



Die Sondersendung im BR Fernsehen und in ARD-alpha lässt die Ereignisse rund um den Start von Alexander Gerst noch einmal Revue passieren. Zu Gast bei Andreas Bönte ist der ehemalige Testpilot und Forschungskosmonaut Klaus-Dietrich Flade.



Weitere Informationen, Hintergründe und die vollständige Sendungsübersicht im Internet: www.br.de/alexander-gerst



