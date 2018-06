Von Anthony Shevlin

MAILAND/SAO PAULO (Dow Jones)--Die italienische Enel SpA hält nun nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot einen 73,4-prozentigen Anteil am brasilianischen Energieunternehmen Eletropaulo Metropolitana Electricidade de Sao Paulo SA.

Insgesamt zahlte Enel 5,55 Milliarden brasilianische Real, umgerechnet rund 1,28 Milliarden Euro, für die Mehrheit an dem Unternehmen mit Sitz in Sao Paulo. Die Transaktion wird am 7. Juni abgewickelt.

Enel will sich mit mindestens 1,5 Milliarden Real an einer Kapitalerhöhung von Eletropaulo beteiligen.

Am vergangenen Mittwoch, kurz vor Ablauf der Frist, hatte Enel seine vorherige Offerte erhöht und 45,22 Euro je Eletropaulo-Aktie geboten. Damit hatten die Italiener das Gebot des spanischen Konkurrenten Iberdrola von 39,53 Real je Aktie übertroffen.

Am Montag hatten Eletropaulo-Aktionäre das Enel-Angebot angenommen. Enel benötigte dafür die Zustimmung von mindestens 50 Prozent der Aktionäre.

Enel und Iberdrola waren seit dem 17. April in einem Bieter-Wettrennen um Eletropaulo und hatten ihre Gebote sukzessive erhöht, um auf dem brasilianischen Strommarkt besser Fuß zu fassen.

June 05, 2018

