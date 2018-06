FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank muss sich in Australien gemeinsam mit der Citigroup und der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) wegen eines Kartellvergehens verantworten. Die australische Wettbewerbsbehörde ACCC hat die drei Institute nebst amtierender und ehemaliger hochrangiger Manager im Zusammenhang mit dem Handel von ANZ-Aktien verklagt. "Diese Anschuldigungen sind das Ergebnis einer ACCC-Untersuchung, die seit mehr als zwei Jahren läuft", sagte Behördenchef Rod Sims laut Mitteilung.

Das zuständige Gericht in Sydney wird sich am 3. Juli mit dem Fall befassen. Das Kartellvergehen soll im Zuge einer Platzierung von ANZ-Aktien im August 2015 stattgefunden haben.

Citigroup und die Deutsche Bank kündigten an, sich und ihre Mitarbeiter gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Die ANZ hatte bereits zuvor mitgeteilt, gegen jegliche Kartellvorwürfe vorzugehen.

