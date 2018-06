Am 13. September 2018 gründet die BMZ Group ihren Solarteurs Club im International Headquarter in Karlstein a.M. Die BMZ Group unterstützt ihre Fachpartner insbesondere bei Marketing, Vertrieb, Weiterbildung und bietet ein Forum zum Erfahrungsaustausch. Die BMZ Experten begleiten ihre Fachpartner auf Wunsch bei der Erstinbetriebnahme und -installation von Speicher- und Halterungssystemen, bei der ...

