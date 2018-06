Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit moderaten Abgaben in den neuen Handelstag. Die Lage an den Märkten scheine sich ingesamt etwas beruhigt zu haben, meinte ein Marktbeobachter. Die Vorgaben präsentieren sich allerdings durchzogen: So haben die US-Märkte nach europäischem Börsenschluss noch etwas nachgegeben, während die asiatischen Börsen leicht zulegen.

Immerhin hätten zuletzt keine "geopolitischen Belastungsfaktoren" das Geschehen gestört, in Italien sei nach der Regierungsbildung vorerst Ruhe eingekehrt, heisst es. Allerdings könne sich das Bild schnell ändern, wenn sich etwa US-Präsident Trump wieder zum Thema Handelsstreit äussere. Im Fokus stehen am Vormittag PMI-Daten aus der EU, am Nachmittag werden dann auch aus den USA Daten zu den Einkaufmanagern erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.18 Uhr 0,36 Prozent auf 8'603,37 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,35 Prozent auf 1'431,68 Punkte nach und der breite Swiss Performance ...

