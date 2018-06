In der Aufsichtsratssitzung der voestalpine AG sind heute die Entscheidungen über die Nachfolge an der Spitze des Technologie- und Industriegüterkonzerns gefallen: Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Eder wird seinen bis zum 31. März 2019 laufenden Vertrag bis 3. Juli 2019 (Hauptversammlung der voestalpine AG) verlängern und danach aus dem Vorstand ausscheiden. Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung 2019 empfehlen, Eder als neuen Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Bei einer erfolgreichen Zuwahl könnte er mit einer zweijährigen "Cooling-off-Periode" vom langjährigen Vorsitzenden Dr. Joachim Lemppenau den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Neuer Vorstandsvorsitzender wird am 3. Juli 2019 DI Herbert...

