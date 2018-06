Es bahnt sich in der Werbebranche eine Revolution an. Immer mehr neue Markt-Player strömen in das profitable Geschäft und die Geschäftsmodelle der Agenturen erweisen sich als obsoleter denn je.

Vor Jahren waren es noch vereinzelte Nachrichten, die den Agenturen wenig Anlass zur Sorge bereiteten. Doch mit der Zeit nahmen die Meldungen zu. Inzwischen kann man von Gewissheit sprechen: Die Werbekunden holen sich das Zepter, die Hoheit über ihre Werbekampagnen und über die Ströme ihrer Mediagelder zurück. Sie wenden sich ab von ihren Agenturen, besorgen sich neue Berater und beginnen ihre Mediainvestitionen selbst zu steuern.

Zu lange fühlten sich die Agenturen sicher. Zu lange glaubten sie, niemand könne in ihre Hoheitsgebiete - die Marketingberatung, das Erschaffen kreativer Kampagnen und die Verteilung der Mediagelder - einbrechen. Es entwickelten sich mit der Zeit wenige, dafür riesige, börsennotierte Agentur-Holdings wie WPP. Sie beherrschten die Agenturmärkte, allen voran den der Mediaagenturen, fast vollständig.

Branchenkrösus WPP beispielsweise besteht aus unzähligen Kreativagenturen (u.a. Grey, JWT, Ogilvy, Y&R) und führenden Mediaagenturen wie Mediacom, Mindshare und Wavemaker. Auf den Plätzen folgen Omnicom, Publicis, Dentsu und Interpublic. Sie deckten bislang das gesamte Spektrum der Kommunikationsdienstleistung ab: Beratung, Werbung, Media, Digital, PR, Verkaufsförderung, Marktforschung. Allein im Mediabereich verantworten heute eine Handvoll globaler Agenturen fast drei Viertel des weltweiten Mediavolumens von 600 Milliarden Dollar.

Während die Werbe-Holdings lange noch glaubten, ihre Märkte abschotten und unter sich aufzuteilen zu können, begannen sich nach und nach immer mehr und immer neue Wettbewerber zu formieren. Zu ihnen gehören internationale Beratungsunternehmen wie Accenture, Boston Consulting, McKinsey, Deloitte und PwC, ebenso aber auch IT-Dienstleistungsriesen wie SAP, IBM und Adobe. Schon das reine Investitionsvolumen spricht für sich: Laut einer Studie von R3 gab es seitens der Beratungsunternehmen 2016 mehr Beteiligungen im Bereich Werbung, Marketing und Ad Tech von Beratungsunternehmen als je zuvor. Berater wie Accenture, Deloitte, IBM, KPMG und McKinsey investierten 1,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem 134-pozentigen Anstieg. Im Vergleich dazu sanken jedoch die Investitionen der Agenturen wie WPP & Co um 46 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Es scheint, als ginge den Agenturen vorzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...