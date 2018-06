Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der seit Jahresbeginn deutliche Kursrückgang der Aktie von ihrem fast rekordhohen Stand sei wohl den gesunkenen Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) wegen der negativen Gewinndynamik geschuldet, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die schlechte Kursentwicklung für übertrieben und rechnet mit einer deutlichen Erholung, sobald es mehr Klarheit über negative Sonderfaktoren wie etwa Restrukturierungsaufwendungen für das Brief- und Paketgeschäft (PeP) gibt./gl/la

Datum der Analyse: 05.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0093 2018-06-05/10:25