Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert am Montag um 94,00 im Verlust. US Dollar Fokus liegt auf Risikotrends, Daten Der Index scheint dem Pullback vom Montag hinter sich gelassen zu haben und so erholt er sich von 93,70 zur 94,00, während die US Renditen steigen. Die US 10-Jahres Rendite ...

