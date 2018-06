Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Abkühlung im gewerblichen Dienstleistungssektor Deutschlands hat sich im Mai fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 52,1 Punkte von 53,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit 20 Monaten. Schon im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 52,1 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im Mai auf 53,4 Zähler von 54,6 im Vormonat.

"Da zahlreiche Unternehmen bereits an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten, hatten die vielen Feiertage und die daraus resultierende geringere Anzahl an Arbeitstagen, einen noch stärkeren Effekt als in den Vorjahren", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Unabhängig davon sind die Indizes für Neuaufträge und Geschäftsaussichten auf mehrmonatige Tiefs gefallen, was befürchten lässt, dass den Branchenakteuren zukünftig weniger rosige Zeiten als zuletzt bevorstehen könnten."

June 05, 2018 04:05 ET (08:05 GMT)

